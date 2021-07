L’Ajuntament de Lloret de Mar va anunciar ahir que l’empresa Rec Madral els deu més de 250.000 euros. Per la seva banda, la companyia nega els fets, acusa el consistori de mentir i assegura que mai ha actuat al seu terme municipal, motiu pel qual no hi té cap deute. Segons l’Ajuntament, Rec Madral gestiona el servei d’aigües a la urbanització Lloret Residencial, però fonts de la companyia ho neguen.

El regidor d’Urbanisme, Albert Robert, va queixar-se que els habitants de la urbanització s’han quedat sense servei, però que no els poden vendre més aigua pel deute acumulat amb l’Ajuntament. «És una situació intolerable», va afegir Robert.

Per això, el govern local ja està ultimant un conveni amb l’empresa Pic i Sayols, que és la propietària de la xarxa d’aigua, que garantir el servei tot l’any. Robert va insistir que malgrat no ser «una competència municipal», treballen per resoldre el «malestar veïnal».