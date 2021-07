Endesa ha enllestit els treballs per a tancar dues anelles elèctriques a Santa Coloma de Farners amb l’objectiu de reforçar i millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament a gairebé 4.600 clients del poble, així com de Sils i de Riudarenes. L’actuació ha suposat una inversió superior als 163.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia.

Les actuacions han consistit a estendre nous trams de cable subterrani de mitjana tensió a 25 kV dins del nucli urbà per tal d’enllaçar línies elèctriques i centres de transformació ja existents.

Dit d’una altra manera, possibilita que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa (tot recuperant més ràpidament potència i clients). Això repercuteix en una reducció del temps de reposició i que en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció de subministrament.