La diputada socialista, Mónica Ríos, ha presentat una proposta de resolució per dotar el nou CAP de Riells i Viabrea, que està en construcció, amb els facultatius i les especialitats necessàries per donar servei a l’increment de població i evitar els desplaçaments de veïns i veïnes a altres centres d’atenció primària. «Ara mateix els serveis del CAP de Riells no permeten atendre en condicions òptimes tota la població del municipi, i la manca de serveis, fa que molts veïns busquin el metge de capçalera a CAPs de fora del municipi, ja que igualment han de desplaçar-se per la resta de serveis», ha explicat la diputada en un comunicat.

Els serveis d’atenció primària de Riells han estat ubicats 12 anys en una construcció modular i va ser finalment el febrer de 2020 que el govern de la Generalitat de Catalunya va procedir a l’adjudicació en concurs de la construcció del CAP amb una durada estimada de 14 mesos. Es preveu que l’entrada en funcionament del nou CAP de Riells tingui lloc a principis de 2022.

Augment de la població

«A Riells i Viabrea ha augmentat la població els darrers anys fins a arribar a una població censada de 4.153 habitants, que compten amb només 2 metges en servei de matí. Això és del tot insuficient. L’augment de població també ha de comportar una millora dels serveis, per aquesta raó hem demanat que, quan es posi en marxa el nou CAP de Riells, compti amb els nous serveis de pediatria, llevadora o cirurgia menor.

Aquests serveis complementarien els ja existents a Breda i evitarien molts desplaçaments a Granollers. Un CAP dotat amb més serveis evitaria que els veïns i veïnes sol·licitessin el metge de capçalera en altres municipis amb més serveis», ha conclòs la diputada Ríos.