Un camió s'ha accidentat aquest matí al Coll del Revell i la carretera ha quedat tallada un parell d'hores.

El vehicle ha patit una fuita de gasoil i els Bombers han pogut traspassar-lo en un altre dipòsit del mateix vehicle.

El succés s'ha produït cap a les set del matí a la GIV-5411, a l'altura del quilòmetre 3,4 al seu pas per Sant Hilari.

Els Mossos i Bombers s'han desplaçat fins al Coll del Revell per assistir l'accident que no ha deixat ferits.

Els agents de trànsit han tallat la carretera mentre que els Bombers han comprovat que a causa d'una sortida de via el camió havia patit una pèrdua de gasoil del dipòsit.

Aquest ha caigut per la calçada, però no tot el que hi havia a dins del dipòsit. Per això, els Bombers han pogut traspassar la resta del combustible fins a un segon dipòsit del mateix vehicle pesant.

Cap a dos quarts de deu del matí s'ha pogut donar el servei per finalitzat i s'ha reobert la carretera, com també ha informat la Diputació de Girona, que és titular d'aquesta carretera local.