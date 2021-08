Petit incendi a l'abocador de Lloret.

Els Bombers han rebut l'avís poc després d'un quart de dues de la tarda que a la zona de dalt del centre de tractament de residus hi havia un incendi.

Han activat deu dotacions i en arribar, ja han trobat que els treballadors del centre havien llançat sorra al cim de la zona que cremava.

Per aquest motiu, els Bombers només han mantingut dues dotacions a lloc i durant tota l'estona, han estat remullant i removent les deixalles per deixar-ho per apagat.

Cap a dos quarts de tres de la tarda, han donat el servei per finalitzat.