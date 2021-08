Nova descoberta d'un cultiu de marihuana: un de 500 plantes ocult en un bosc d'Osor.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Anglès han detingut els dos responsables a qui van localitzar dues bosses amb cadells quan anaven en cotxe

Els arrestats són dos homes de 36 i 39 anys, de nacionalitat albanesa i domicili desconegut a qui acusen de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

Tot va començar gràcies a la col·laboració ciutadana, quan el dia 23 de juliol els Mossos van tenir coneixement de l’existència d’una plantació de marihuana situada en una zona boscosa prop de la carreta GI-543, dins el terme municipal d’Osor.

Després d’unes primeres indagacions els agents van constatar que algú havia desbrossat una zona de bosc per instal·lar-hi el cultiu de marihuana. També van observar com al lloc s’hi havia construït un sistema d’emmagatzemat d’aigua per regar les plantes.

Dues bosses amb cabdells

El dia 28 de juliol els Mossos van fer una vigilància de la plantació i van veure com del lloc sortien dues persones i marxaven amb una furgoneta en direcció a Anglès. Amb el suport de la policia local d’aquesta població es va aturar la furgoneta i es va comprovar que transportaven dues bosses plenes de cabdells de marihuana.

Els dos homes van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb un delicte de tràfic de drogues.

Poteriorment els policies van examinar la zona preparada per al cultiu. Van localitzar 500 plantes de marihuana d’uns 20 cm d’alt, bidons i piscines per regar-les, adobs i altres estris.

Els detinguts van passar el dia 29 de juliol a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.