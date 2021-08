Els productors de llet d’Osona es van trobar ahir al matí amb les portes tancades de la central de Làctia de Vidreres. Els ramaders van portar 50.000 litres de llet a l’empresa, que s’encarrega de distribuir el producte a Mercadona sota la marca blanca. Els dos camions, però, es van trobar amb la tanca abaixada i tal com van arribar, van haver de recular. El primer d’ells va ser a primera hora, cap a les vuit del matí. El segon va ser a dos quarts de dotze. L’empresa s’ha negat a comprar-los la llet perquè no accepten l’afegitó que els ramaders osonencs han afegit al nou contracte que tenen amb la distribuïdora amb seu a Vidreres. En aquest cas, el contracte inclou pagar dos cèntims més del preu estipulat fins ara. Tot i així, els productors han volgut incloure una frase en què deixi constància que accepten el preu «per necessitat» tot i ser conscients que aquest preu «no cobreix els costos de producció», tal com posa literalment l’afegitó.

El director general de la Cooperativa Plana de Vic, Daniel Bassas, va detallar que ara hauran de buscar alternatives per vendre la llet. La cooperativa venia fins ara set cubes de 25.000 litres cada una d’elles a la setmana. Ara, si Làctia no els compra aquesta llet, buscaran vendre-la a altres punts de l’Estat. També es plantegen exportar-la en països com ara Itàlia o França. Bassas va detallar que l’afegitó en el contracte «defensa» el que fixa la normativa estatal de la cadena alimentària. El director general va recordar que la llei diu que «no es pot vendre un producte per sota del preu de cost» i els contractes que estaven signant amb Làctia, no es compleix aquesta condició. Per això volien deixar per escrit que acceptaven el preu per «seguir amb el dia a dia de les explotacions».

El president de la Cooperativa Plana de Vic, Vicenç Fabré, va afirmar que el problema no és només amb Làctia (intermediària de Mercadona), sinó que es repeteix amb totes les distribuïdores de marca blanca de la resta de cadenes de supermercats. Fabré va assegurar que si el preu del litre de llet ronda els 60 cèntims, això vol dir que «és impossible que els ramaders cobrim les despeses» de producció. «Totes les distribuïdores juguen al mateix joc i l’únic que fa és arruïnar el sector», va afegir.

De fet, la diferència de preu entre un litre de llet de marca blanca a Espanya amb França és abismal. Mentre a Espanya les cadenes posen la llet a la venda per uns 58 cèntims al litre, a França es ven per 98. Pràcticament el doble. Fabré va recordar que els «costos de producció» entre les explotacions de França i les de Catalunya són similars i permet veure que els ramaders nacionals no tenen marge de benefici. Si bé els estudis calculen que un productor hauria de cobrar uns 40 cèntims per cobrir les despeses, Làctia proposava pagar-los 34 cèntims (dos cèntims més que en l’anterior contracte) per litre en el nou contracte que no han acabat acceptant per l’afegitó dels ramaders.

Suport dels consumidors

Per resoldre aquesta situació, des del sindicat Unió de Pagesos demanen que els consumidors comprin els productes «de prop de casa» i que siguin conscients del «valor» de la llet. «No pot ser que un litre de llet valgui menys que un litre d’aigua», va remarcar el coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball.