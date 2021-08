La policia ha desmantellat una organització criminal amb ramificacions a Blanes dedicada al tràfic de drogues i que estava liderava per una dona de 79 anys. La detenció dels tres integrants de l’organització, de nacionalitat espanyola, es va produir a Portugal després d’una investigació conjunta de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i la Policia Judicial de Portugal. Introduïen la cocaïna a la península a través de ports portuguesos servint-se d’una empresa legal que feien servir per importar pedra coral·lina de la República Dominicana

A diferència d’altres estructures criminals dedicades al tràfic de drogues, els detinguts buscaven finançament per avançat sondejant narcotraficants -als quals posteriorment vendrien la cocaïna per a la seva distribució en el mercat negre- per així sufragar les despeses d’importació dels contenidors que transportaven la mercaderia legal

L’operació policial es va realitzar a la localitat portuguesa de Vila-real, on es van realitzar els tres detinguts, els quals estan acusats de ser presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. Entre els arrestats hi ha la dona de 79 anys d’edat, veïna d’Alió (Tarragona), i dos homes de 26 i 60 anys d’edat, veïns d’Alacant i Blanes.

La banda tenia una estructura jerarquitzada: la dona de 79 anys era la líder del grup, a més de ser el cap visible i propietària de l’empresa creada com a pantalla. En el cas dels altres dos integrants del grup -un d’ells de Blanes- era el manipulador de les eines i l’encarregat de l’extracció de la droga del contenidor. L’altre home realitzava gestions de coordinació i fiscalització de les activitats.

La investigació policial va començar i es va centrar en un grup que recorria diferents punts d’Espanya, especialment Andalusia, buscant finançament per a la seva activitat criminal relacionada amb el tràfic de cocaïna procedent de Sud-amèrica. Aquesta manera d’actuar va resultar cridanera als investigadors en no ser especialment practicat per organitzacions criminals dedicades a la importació de cocaïna.

Empresa «pantalla»

Els tres membres d’aquesta organització operaven sota l’aparença de la legalitat que els proporcionava una empresa que havien constituït amb seu fiscal i social en una localitat de el nord de Portugal i això els va delatar. Un dels contenidors importats en teoria de pedra coral·lina comptava amb una estructura per amagar la cocaïna. Això va permetre fer l’operació i descobrir, entre altres, una bossa amb uns bloc cilíndrics que pesaven 15 quilos i on amagaven la cocaïna.