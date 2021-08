Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 39 i 40 anys de nacionalitat belga i servia que cultivaven 1.116 plantes de marihuana en una casa d'una urbanització de Massanes. Els Mossos d'Esquadra els van detenir el 2 d'agost després que un d'ells truqués avisant-los que l'havien lligat i intimidat amb una arma de foc sobre les sis de la tarda. Una vegada la presumpta víctima els va facilitar les dades de la casa on havien passat els fets, els Mossos van anar-hi per comprovar la història. A dins, hi havia el segon home i diverses habitacions amb plantes de marihuana, cabdells i dues caixes fortes obertes i buides. Els Mossos van fer diverses preguntes a la víctima, va contradir-se i va donar diferents versions dels fets.

Per aquest motiu, els agents van detenir els dos homes per un delicte contra la salut pública per tenir una plantació interior de marihuana. A més, també els consideren autors d'un delicte per frau elèctric.

L'endemà, el 3 d'agost, els Mossos van tornar a la casa amb una ordre judicial per fer una entrada i perquisició a l'interior de la casa. Durant l'escorcoll la unitat d'investigació va trobar 1.116 plantes de marihuana d'entre 150 i 170 cm d'alçada. També hi havia cabdells assecant-se, documentació d'altres persones i una instal·lació per al cultiu de plantes (hi havia focus, ventiladors, extractors, aires condicionats, transformadors i filtres.

La investigació no es dona per tancada i per això els Mossos no descarten més detencions vinculades amb els fets. Els dos detinguts han passat a disposició judicial aquest dijous al matí i han quedat en llibertat amb càrrecs.