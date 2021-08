Els Mossos d’Esquadra de Trànsit han detingut a Vidreres un conductor begut per conduir de manera temerària i xocar contra un cotxe patrulla dels Mossos. El jove, que compta amb molts antecedents, va perdre el para-xocs a l’A-2 a Vidreres i va fugir de la policia en ser interceptat a la C-35 al Gironès. Després d’un seguiment, el va interceptar i el conductor va encastar-se expressament contra el vehicle dels Mossos. Després se’l va detenir.

L’arrestat és un jove de 29 anys, de nacionalitat uruguaià i veí de Caldes de Malavella. L’acusen de ser el presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol, per negar-se a realitzar les proves d’alcoholèmia i per conducció temerària. El detingut, amb nombrosos antecedents, va passar l’endemà dels fets a disposició del jutge, que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Els fets van passar el mateix divendres passat quan agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona estaven retirant un para xocs de la carretera A-2 a Vidreres i una ciutadana els va alertar que hi havia un vehicle que anava conduint de manera temerària des de feia molts quilòmetres i que havia posat en perill la resta. Al cap de pocs minuts, els Mossos van poder-lo localitzar a la intersecció de l’A-2 amb la C-35 a Vidreres. Els agents li van reclamar que s’aturés abans d’entrar a l’autovia, però va intentar fugir conduint de manera temerària. Ràpidament els agents van seguir-lo i no se’n va sortir, el van interceptar per sortir-se’n van xocar expressament amb el seu vehicle amb el dels agents. Un cop interceptat, els agents el van identificar i van detectar que anava begut. En fer-li la primera prova va donar un resultat positiu de 0,80 mg d’alcohol per litre d’aire expirat i es va negar a realitzar la segona prova. Per tot això va acabar arrestat.