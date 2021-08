Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 39 i 40 anys de nacionalitat belga i sèrbia que cultivaven 1.116 plantes de marihuana en una casa d'una urbanització de Massanes. Els Mossos d'Esquadra els van arrestar el 2 d'agost després que un d'ells truqués avisant-los que l'havien lligat i intimidat amb una arma de foc. Una vegada la presumpta víctima els va facilitar les dades de la casa on havien passat els fets, els Mossos van anar-hi per comprovar la història. A dins, hi havia el segon home i diverses habitacions amb plantes de marihuana, cabdells i dues caixes fortes obertes i buides. Els Mossos van fer diverses preguntes a la víctima, que va contradir-se.