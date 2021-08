L’Ajuntament de Sils va acordar dimarts passat un Projecte de Dinamització de l’Estany amb la Fundació Emys. L’objectiu del consistori és apostar pel patrimoni natural local i fer-lo atractiu per als visitants.

Aquest programa inclou visites guiades mensuals per a tots els públics i un taller temàtic cada trimestre. A més també contempla accions de sensibilització i voluntariats. Per últim, el projecte vol enfortir les accions comunicatives per donar una millor difusió i promoció a l’Estany.

El primer canvi que es posarà en marxa és una ampliació de l’horari d’obertura del Punt d’Informació de l’Estany. Durant l’agost, obrirà divendres, dissabtes i diumenges. A partir del setembre, també ho farà els dijous. Tot això se suma a la remodelació de l’espai que es va fer a finals de l’any passat, en què es va millorar el taulell, els plafons i es van instal·lar noves rèpliques d’animals.