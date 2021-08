L’empresa Agrollum Solar SL està tirant endavant els tràmits per ampliar el parc fotovoltaic de Sant Feliu de Buixalleu i que, segons assenyala, és el més gran de les comarques gironines. Fa uns mesos, la Ponència d’Energies Renovables ja va considerar que el projecte és viable, i ahir la sol·licitud es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Segons la documentació publicada, l’ampliació (que es tramita sota el nom de Parc Solar de Sant Feliu de Buixalleu 2) permetrà generar 3,5 MW d’energia.

Segons explica Agrollum al seu lloc web, l’actual parc fotovoltaic que té a Sant Feliu de Buixalleu integra un total de 25 plantes de producció d’energia solar, tot subratllant que és el més gran de la província. I ja fa uns mesos, van iniciar els tràmits per ampliar-lo. El mes de març de 2020 van presentar la proposta a la Generalitat i la Ponència d’Energies Renovables -organisme que determina la viabilitat dels projectes tant eòlics com fotovoltaics- va indicar, al juliol de 2020, que l’emplaçament era viable, tot i que amb condicionants.

Des de llavors, l’empresa ha continuat amb els tràmits per tirar endavant el projecte i ahir el es va publicar al DOGC per tal de sotmetre’l a informació pública. Segons la documentació presentada, la planta solar consta de 7.830 panells solars fotovoltaics d’estructura fixa i setze inversos. En total, permetrà generar 3,5 MW i l’energia produïda serà evacuada a través d’una nova línia, d’aproximadament deu metres, que unirà el nou centre de mesurament amb la línia subterrània existent de 25 kV. El pressupost total del projecte ascendeix a 1.544.451,84 euros i l’únic terme municipal on s’ubicarà serà Sant Feliu de Buixalleu. En total, s’ocuparan 1,98 hectàrees.

Un cop publicat el projecte al DOGC, les persones que hi estiguin interessades podran examinar els projectes tècnics i la declaració d’impacte ambiental, i tindran un mes per a formular al·legacions.

Casos de preocupació

Aquest és un dels projectes fotovoltaics que s’estan tirant endavant a les comarques gironines, tot i que n’hi ha molts d’altres en projecció. En alguns casos, com a Sant Jordi Desvalls i a Foixà, els ajuntaments han mostrat la seva preocupació per a la presentació de fins a tres projectes, ja que temen que tindrà una forta afectació als seus territoris, ja que, segons denuncien, sumats sumarien fins a 125 hectàrees.

L’Alt Empordà és la comarca on s’han rebut més peticions

Des que es va aprovar el decret d’energies renovables, a les comarques gironines s’han presentat diversos projectes. L’Alt Empordà és, sense dubte, la que n’ha rebut més: les seves sol·licituds arriben fins a les 444 hectàrees, de les quals 158 s’han descartat. Per tant, n’hi ha 285 que poden tirar endavant. Pel que fa al Gironès, les sol·licituds presentades a hores d’ara a la Ponència de Renovables ascendeixen a les 69 hectàrees, mentre que al Baix Empordà s’han presentat peticions per a 60 hectàrees i, de moment, tampoc n’hi ha cap de descartada. A la Selva, les peticions registrades sumen 34 hectàrees, mentre que al Pla de l’Estany, deu. A la Cerdanya se n’han demanat cinc, però s’han descartat.