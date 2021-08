L’Ajuntament d’Arbúcies publicarà, en els pròxims dies, les bases de la primera convocatòria d’habitatge jove d’emancipació. Consisteix en un concurs adreçat als joves d’entre 18 i 30 anys que busquen un primer contracte de lloguer en condicions assequibles a la vila.

El primer objectiu és garantir l’accés a lloguer del jovent arbucienc. Els tres primers habitatges oferts proposen lloguers d’entre 220€ i 300 € com a màxim, uns preus que es mantindran en les futures convocatòries per tal que tothom tingui les mateixes oportunitats.

El consorci del poble va elaborar l’any passat un estudi i cens d’habitatges buits al municipi. Amb aquesta iniciativa, van arribar els primers acords amb propietaris per cedir habitatges a la borsa municipal. El segon objectiu és posar a disposició de la ciutadania habitatges que, actualment, estan desocupades.

«Per primer cop, des de la recuperació dels ajuntaments democràtics, Arbúcies fa polítiques d’habitatge per a joves. Un dels mandats del pla local de joventut era accedir a l’habitatge. Hi estem donant resposta i continuarem treballant per oferir més habitatges, explica la regidora de Joventut, Judit Prat.

Les àrees municipals de Joventut i Habitatge estan treballant de manera conjunta i coordinada en la construcció d’aquest nou projecte. L’Ajuntament ja ha captat dos habitatges més, que de moment estan en reforma, que s’afegiran a la borsa en poc temps.

El passat 19 de juliol, les bases reguladores de la borsa van ser aprovades en el ple municipal i a partir d’ara suposaran un marc de funcionament per a futures convocatòries. Alhora, serviran de gestió dels projectes d’impuls a les polítiques d’habitatge arbucienques.

«En el context actual, és encara més necessari garantir drets fonamentals. Un d’ells és l’accés a l’habitatge. Intentem, sempre, donar resposta a les necessitats de la ciutadania», assenyala el regidor d’Habitatge Jaume Salmeron. A més, afegeix: «Com més crua és la crisi econòmica i social, més imprescindible és posar les persones al centre de les actuacions públiques».

Serà en els pròxims mesos quan Arbúcies començarà a treballar en una Borsa de lloguer assequible adreçada a combatre la vulnerabilitat i facilitar l’accés al lloguer de famílies i persones amb dificultats econòmiques, com els joves.