La Cellera de Ter ha decidit blindar els accessos al polígon industrial durant les nits del cap de setmana per evitar que s’hi produeixin botellons i es registrin actes de vandalisme. Aquest municipi ha optat per aquesta opció des de fa una setmana i les nits de divendres i dissabte hi ha presència policial a l’accés de l’àrea industrial per evitar l’entrada de vehicles amb joves que van al municipi a beure a la via pública i s’instal·len en aquest sector d’empreses.

Aquesta decisió s’ha pres després que s’hi registessin incidents fa un parell de setmanes on, entre d’altres, va haver-hi trencament de vidres al tanatori, que està instal·lat al polígon. Els joves també deixen ampolles i deixalles a la zona.

Les concentracions en aquest espai van començar fa mesos i de fet, a la primavera ja hi transitaven però després feien la «festa» a la zona de la central hidroelèctrica. Una àrea que el consistori ja va barrar al trànsit i va posar elements per evitar l’entrada dels joves durant la nit.

Ara, però, aquests grups es troben al polígon. Són joves d’altres poblacions de la Selva i el Gironès. La Guàrdia Municipal de la Cellera i els Mossos d’Esquadra els tenen controlats però treballen per frenar que no es repeteixin els botellons. A banda, en aquesta àrea del poble hi ha veïns que viuen ben a prop i les concentracions nocturnes els causen molèsties, cosa que han traslladat a l’Ajuntament de la localitat selvatana.

Per aquest motiu, des de la setmana passada es blinda el polígon a la nit durant el cap de setmana amb l’excepció dels vehicles autoritzats. En aquest espai el març es va contractar seguretat privada durant el cap de setmana.

Fins a 100 persones

L’alcalde de la Cellera, Xavier Bohigas, assegurava ahir que és una acció que el primer cap de setmana ha funcionat i que es va decidir fer després de parlar amb els cossos policials. També va afegir que les trobades de joves varia en funció del dia però que s’hi han arribat a concentrar des de 30 a 100 persones.

Els controls nocturns que també realitza la Policia Local d’Anglès als accessos del seu municipi i vetllen pel toc de queda també ajuden a dissuadir les persones que volen anar fins a la Cellera de Ter. Tot i això, de moment es manté el tancament al polígon i ahir a la nit la Guàrdia Municipal va tornar a fer presència a la zona per evitar que entressin els vehicles de joves a l’àrea industrial. A banda de la part dissuadòria, aquells qui se’ls enxampi bevent també està previst de multar-los en base a l’ordenança que prohibeix el consum d’alcohol als espais públics.

El mes de març passat, la Cellera de Ter ja va haver d’actuar contra grups de joves que anaven a la zona de central hidroelèctrica de Can Ribas de festa. Per aquest motiu van optar per posar seguretat privada al polígon i tancar l’accés de la festa il·legal. L’Ajuntament va evitar l’entrada de cotxes a la zona col·locant new jerseys. Unes mesures que es van haver de prendre arran d’una festa il·legal on hi havia joves i menors d’edat sobretot de poblacions del voltant (Anglès, Bonmatí, Bescanó, entre d’altres) que van enfrontar-se i van acabar calant foc a dos cotxes. Una concentració que es va fer viral a les xarxes socials.

Com a Massanes

Com a la Cellera, l’Ajuntament de Massanes durant la crisi sanitària també s’ha trobat amb un problema al seu polígon: la realització de curses i concentracions multitudinàries de vehicles. Després de parlar també amb la policia, van decidir el mes de juny tancar els accessos al polígon els caps de setmana i així van evitar que es repetissin aquests fets. Ara la Cellera ha optat per aquest mateix sistema que espera que també allunyi els joves del municipi durant la nit.