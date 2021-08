Vaixells en miniatura: un passatemps amb olor de mar

Fill d’una família de pescadors, Joan Geremías va néixer el 1941 a la ciutat on comença la Costa Brava i que té uns dels ports pesquers amb més activitat del litoral gironí i català: Blanes.

Aquest mes d’agost, la ciutat que l’ha vist créixer recull les maquetes navals que Geremías ha construït en els darrers quinze anys i les exposa a la sala municipal García-Tornel, situada al cèntric carrer Ample.

Construïdes en miniatura de manera minuciosa i totalment artesanal, s’hi apleguen reproduccions d’embarcacions històriques, així com maquetes de vaixells que es dediquen en l’actualitat a diversos tipus de pesca: galions, pailebots, teranyines, bots de llum o llaguts.

Geremías no té maquetes preferides i assegura que totes «tenen el seu què, quelcom que les fa úniques». «L’HMS Victory, vaixell que va participar en la batalla de Trafalgar, té molts petits detalls i tot és fet de fusta. El Blanda III, de flota pesquera, en canvi, està construït amb molt més acer inoxidable. Són completament diferents, però, així i tot, no puc decantar-me per un en concret», confessa.

La seva afició per a la maquetació naval té anys de vida, però l’havia anat posposant per manca de temps en la seva etapa laboral. Treballava de mecànic. Ara, però, fa quinze anys que està jubilat i aquest temps l’ha destinat a donar vida a un passatemps que va començar muntant un kit, «d’aquests típics que venen per construir vaixells» i que, més tard, va perfeccionar al Club Modelisme Lloret, amb companys que compartien les seves experiències i passions.

«Quan em vaig retirar, vaig començar fent les maquetes a dins de casa, però feia molta pols i la dona em va fer fora» diu, mentre se li escapa alguna rialla. Des d’aleshores, treballa al seu taller.

Geremías assenyala que la tria per construir una embarcació o una altra no depèn de res més sinó dels plànols que s’intercanvien amb els companys: «Segons quin té el meu amic, en faig un o altre, m’és indiferent».

Encara que comparteixin els plànols, cadascú té la seva pròpia idiosincràsia a l’hora de treballar. La feina de Geremías es caracteritza per la seva cura a l’hora de fer els petits detalls i també per construir-ho tot amb materials reciclats: «Sempre que puc, agafo la fusta d’una cadira o d’una gandula i la reaprofito: la tallo a la meva mida i construeixo la maqueta. Les fustes són bones, de fora a vegades seques, pel sol, però de dins són bones».

L’exposició es pot visitar fins al 22 d’agost, de dos quarts de sis de la tarda a dos quarts de deu del vespre. Geremías n’està molt content: «jo quan feia un barco el posava a l’estanteria i allà es quedava, agafant pols. Ara veig que els visitants s’interessen i em feliciten per la feina, els agrada, i jo amb això sóc feliç». L’exposició també compta amb quadres pintats per Cristina Geremías, filla d’en Joan. Representen aigües del mar i els ha pintat per complementar la feina del seu pare.

l’exposició. Imatges d’algunes de les maquetes exposades, construïdes per Geremías. 1 Joan Geremías mostra l’exposició al regidor de Cultura i Festes Albert Sanz. 2 Maqueta d’un vaixell remolcador. 3 Maqueta del pailebot Timoteo, construït a les dressanes de Blanes. F