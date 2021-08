El centre de submarinisme Krakendive de Tossa de Mar, especialitzat en immersions a la Costa Brava, s’ha implicat de la mà del seu responsable, Raúl Álvarez, en un projecte contra la «pesca fantasma», la de les xarxes perdudes al mar que continuen capturant peixos sense que ningú se’n beneficiï.

Álvarez inverteix temps i diners a aquesta iniciativa, duta a terme juntament amb una vintena de submarinistes de tot Espanya, que es desplacen als punts on intuixen que la seva tasca és més necessària. «Amb els anys és fàcil identificar els fons de pesca on s’acumulen les xarxes», assegura Álvarez.

El terme «pesca fantasma» es va mencionar per primera vegada en l’àmbit de l’ONU l’any 1985 i provoca danys a l’etorn marí. Entre les seves conseqüències hi ha des d’afectacions a la posidònia fins a la captura de peixos i, successivament, dels seus depredadors. «A més, existeix l’agreujant que són plàstics que acabaran per degradar-se en microplàstics», explica Álvarez. «Els pescadors sempre han perdu xarxes, però abans eren de material biodegradable», afegeix.

Raúl Álvarez ha aconseguit que els pescadors que surten al mar per guanyar-se la vida l’avisin quan perden aquest tipus de material sense possibilitat de rescatar-lo. Els bussejadors sí que poden recuperar-lo. Si és aprofitable, el tornen als pescadors. Si no, els reciclen, fins al punt que «l’any passat es va aconseguir un 100% de reutilització», segons relata el responsable de Krakendive.

Álvarez coneix altres organitzacions que venen productes fabricats amb xarxa. No obstant això, «són xarxes descartades, no recuperades del mar, que tenen l’inconvenient que solen estar molt brutes i el procés de neteja és molt car», comenta.

El problema principal, tanmateix, arribava quan la xarxa estava fabricada amb un tipus de nàilon sense sortida comercial i, aleshores, es va obrir una nova porta: convertir-la en un col·lector de larves de nacres (Pinna nobilis).

Aquesta espècie de musclo gegantí endèmic del Mediterrani està en risc d’extinció per culpa d’un protozou (Haplosporidium Pinnae) que, segons la teoria més acceptada, va arribar en un vaixell des de l’Àsia.

La situació és tan crítica que, segons explica Álvarez, amb prou feines se n’han trobat tres exemplars supervivients en tota la costa espanyola, tot i que n’hi ha més en laboratoris, on es mantenen unes condicions de vida ideals.

Aquestes xarxes de nàilon inaprofitables es converteixen en l’entorn ideal per les larves de les nacres. Amb l’objectiu de reproduir aquesta espècie, els submarinistes que col·laboren amb Álvarez, agrupats a l’associació Ghost Diving Spain, es dediquen a instal·lar aquests col·lectors de larves al fons marí.