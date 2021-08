Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes per cometre dos furts al descuit a l’AP-7 al Gironès i la Selva. Els van enxampar in fraganti quan intentaven cometre un furt en una àrea de descans de l’AP-7, al seu pas per Vilobí d’Onyar.

Els arrestats són tres homes d’entre 41 i 44 anys, de nacionalitat kosovar i iugoslava a qui acusen de ser presumptes autors de dos delictes de furt, un d’ells en grau de temptativa i un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.

Les detencions han anat a càrrec d'agents de la comissaria Santa Coloma de Farners i dels Mossos de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona.

Els fets es remunten al divendres 6 d'agost, quan mentre els agents es trobaven a l'autopista van rebre l’avís que els ocupants d’un turisme intentaven furtar les pertinences als conductors de les àrees de servei de l'autopista.

Amb aquesta informació, els agents van iniciar una recerca i al cap de pocs minuts una patrulla de trànsit amb vehicle de paisà va localitzar el vehicle sospitós aturat a l’àrea de descans --del punt quilomètric 76 de l’AP-7 en sentit sud- a Vilobí d’Onyar, darrere d’una autocaravana.

Intenta agredir un agent

Els policies van veure que a l’interior del turisme hi havia dos homes que vigilaven, mentre un tercer estava ajupit al costat d’una autocaravana amb la clara intenció de sostreure alguna cosa. Els Mossos van barrar el pas al vehicle sospitós abans que iniciés la fugida i en el moment de la detenció, un dels lladres va intentar agredir els agents.

Seguidament van escorcollar el vehicle i van localitzar els diners en efectiu sostrets al primer furt en una àrea del Gironès. Pel que fa al propietari de l’autocaravana, va manifestar als agents que els dos ocupants del vehicle l’havien intentat distreure per tal que el tercer lladre pogués entrar a l’autocaravana.

Els detinguts, amb nombrosos antecedents, van passar el dia 7 d’agost a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.