L’Ajuntament de Lloret de Mar organitza una segona jornada de visites guides al castell d’en Plaja, després de l’èxit de la convocatòria anterior, que va exhaurir totes les entrades en un sol dia. La nova setmana tindrà lloc del 16 al 22 d’agost i les entrades s’hauran de reservar de manera anticipada, a través del Museu del Mar de la ciutat.

«Es tracta d’una col·laboració publicoprivada que ha funcionat molt bé. Les entrades van esgotar-se ràpidament i continuàvem tenint moltes peticions, tant de lloretencs com de visitants, per organitzar més visites al castell d’en Plaja, és per això que ho hem allargat», assenyala L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat.

Com a novetat, s’inclouran dues visites teatralitzades de «L’Últim Daiquiri» els dies 21 d’agost i 4 de setembre a les 21 h a la plaça del castell. Aquestes visites recuperen el vincle de Lloret amb el daiquiri, mitjançant la història d’amistat de Constante Ribalaigua, un lloretenc americano que va fer fortuna a Cuba, amb els daiquiris que preparava el Bar Floridita.

El regidor de Patrimoni Cultural, Xavier Flores, destaca que les visites teatralitzades ja s’oferien al Museu del Mar i aquesta nova jornada permetrà augmentar-ne l’aforament.