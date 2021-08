Un motorista va resultar ahir ferit greu en una sortida de via a la C-63 a Riudarenes. El SEM el va evacuar amb helicòpter medicalitzat fins a l’hospital Josep Trueta de Girona.

L’accident de trànsit es va produir cap a les dotze del migdia a l’altura del quilòmetre 19,9 de la C-63 a Riudarenes, segons el Servei Català de Trànsit.

Per causes que els Mossos de Trànsit investiguen el motorista va patir una sortida de la via quan anava en sentit Santa Coloma de Farners i va xocar contra la tanca de la carretera.

A causa del succés es vam activar efectois dels Mossos d’Esquadra i del SEM. Quan els serveis mèdics van poderestabilitzar el motorista, va ser evacuat fins a l’hospital JosepTrueta.