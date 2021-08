El xef i presentador Marc Ribas visitarà tres establiments de Blanes que seran protagonists al "Joc de Cartes" i aprofitarà per conèixer alguns dels racons més atractius de la població.

El programa va ser rodat a Blanes a finals del passat mes de maig i, a banda de centrar-se en els tres establiments que van concursar-hi, també va aprofitar per mostrar alguns dels racons més atractius de la vila on comença la Costa Brava.

El dijous a partir de les deu del vespre Blanes es podrà veure l'emissió d'un dels programes que actualment compta amb més èxit a TV3, i va estrenar la seva edició estiuenca el passat 29 de juliol amb un capítol que va transcórrer al popular barri de la Barceloneta.

La versió estiuenca del programa de Marc Ribas deixa de banda la tradicional furgoneta de 'Joc de Cartes' per agafar una moto que ajuda al seu presentador a desplaçar-se per les diferents poblacions que visitarà gastronòmicament.

Marc Ribas es va passejar -entre d'altres indrets- per l'emblemàtic Jardí Botànic Marimurtra; el Passeig de Mar, on es pot gaudir de la sempre relaxant presència del Mar Mediterrani; o bé un dels indrets més carismàtics i visitats de la vila, l'entorn de la Roca de Sa Palomera. Durant la seva estada al municipi blanenc, els espectadors d'arreu de Catalunya gaudiran i descobriran la riquesa gastronòmica pròpia d'aquesta vila marinera, remarquen des de l'Ajuntament.

En aquest sentit defensen que la població pot presumir de tenir una qualificada i variada oferta de productes genuïns i de km 0 gràcies a la seva horta de proximitat, a la llotja on cada dia es ven peix fresc, o bé el seu jardí botànic. L'objectiu del programa-concurs gastronòmic serà trobar el millor restaurant amb producte local d'aquest municipi a cavall entre el món gironí i el barceloní.

El millor restaurant

Els tres restaurants de Blanes participants al programa que s'emetrà aquest proper dijous són: T3, La Balma i Va de Catas, i caldrà veure'l per saber quin dels tres va ser triat el millor amb producte local. El recorregut començarà per Va de Catas, on el seu propietari i cap de sala, Jario, i el seu cambrer, Franc, mostraran la seva cuina avantguardista per a paladars tradicionals que fan amb els productes de proximitat de la vila.

La següent aturada els durà molt a prop, a La Balma, un restaurant reinventat davant els difícils temps que han hagut d'afrontar per la COVID, regentat per l'antagonista parella formada per la rauxa i la bonhomia de la Bibiana i el seny del seu home, en Toni. Per últim, la darrera programa serà al T3, un restaurant que gestionen dos amics i socis blanencs 100%: l'Elena i l'Alberto.

Pel rodatge del programa, l'equip de 'Joc de Cartes' va comptar amb la col·laboració dels tres establiments blanencs, el Jardí Botànic Marimurtra i l'Ajuntament de Blanes. En aquest darrer sentit, una de les anècdotes va ser que, per a una de les parts del rodatge que requeria d'uns característiques escenogràfiques molt específiques, es va cedir una sala municipal que resultarà irreconeixible pels qui la coneguin, a causa la necessària transformació de look que s'hi va fer.