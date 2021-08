L’Ajuntament de Blanes organitza demà una «Jornada de Neteja de Platges» de 8 a 10 del matí a la platja Sa Palomera, amb el suport de l’empresa de neteja i recollida de residus Nora i voluntaris que s’hi hagin inscrit prèviament, mantenint les mesures de seguretat per la covid-19.

La iniciativa forma part de la campanya engegada aquest estiu pel consistori blanenc, amb el suport de l’AECC-Catalunya Contra el Càncer a Girona: «A Blanes, no em fumis la platja!». En aquesta línia, si bé es tracta de netejar els petits residus que envolten el conjunt rocall de Sa Palomera, es prioritzarà un dels que està directament relacionat amb l’objectiu de la campanya: les burilles de les cigarretes de tabac.

L’objectiu prioritari no és la recollida de burilles, que també, sinó conscienciar la ciutadania perquè col·labori cívicament i no llenci o enterri aquests molestos residus a la sorra, que contaminen la costa catalana.

La jornada comptarà amb diverses batudes per diferents segments de la platja que s’aniran assignant als que formin part de l’activitat. S’ha programat en aquest horari per tal de no destorbar els usuaris i usuàries de la platja que aprofitin per banyar-s’hi i passar-hi el dia.