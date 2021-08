Un grup de voluntaris ha recollit 15 litres de deixalles en dues hores de neteja a la platja de Sa Palomera de Blanes. L'acció forma part de la campanya 'A Blanes, no em fumis a la platja!' que porta a terme el consistori conjuntament amb l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a Girona. La neteja s'ha fet entre les vuit i les deu del matí per evitar molestar els banyistes i també esquivar les hores de més calor. Dins dels 15 litres de deixalles recollides, el residu més abundant han estat les burilles. De fet, els voluntaris n'han recollit més d'un miler enterrades entre la sorra.

En grups reduïts per adaptar-se a la normativa covid-19 i repartint-se per les diferents zones de la platja, un grup de voluntaris ha estat netejant la sorra de Sa Palomera de Blanes entre les vuit i les deu del matí d'aquest dijous. L'acció forma part d'una campanya de l'Ajuntament de Blanes i l'AECC per convertir les platges del municipi en un espai lliure de fum. De moment, el consistori no prohibeix fumar a la platja, però sí que demana la col·laboració dels banyistes per evitar que la gent ho faci i, en cas que no segueixin les recomanacions, no tirin les burilles a la sorra.

En dues hores, els voluntaris han recollit més d'un miler de burilles que havien quedat enterrades entre la sorra de la platja que dona l'entrada a la Costa Brava. Des de l'Ajuntament de Blanes recorden que una cigarreta conté metalls com cadmi, ferro, arsènic, níquel, coure, zinc o manganès, alguns dels quals són especialment nocius per a la salut de les persones i els éssers vius. Per això és important que quan un fumador acabi de consumir una cigarreta no deixi la burilla a la sorra.

Més enllà de les burilles, els voluntaris també han trobat restes de llaunes, mascaretes, papers, tovalloletes i altres deixalles. Tot plegat deixa un balanç de 15 litres d'escombraries que els voluntaris han eliminat de la sorra de Sa Palomera.