Dotze hotels de Lloret de Mar hauran de tancar si finalment se suspèn el programa de viatges per majors de 60 anys, l’Imserso. Ho explica Enric Dotras, president del Gremi de l’Hostaleria del municipi de la Costa Brava, després que el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) hagi paralitzat cautelarment el plec de condicions del programa a petició d’una patronal hotelera d’Alacant. Mentre que l’hostaleria demana al Govern replantejar el preu de l’allotjament, actualment per sota el preu de cost, el que «ofega» els hostalers, les agències de viatges demanen no impugnar les condicions pels efectes que podrà tenir la suspensió en tota la cadena de valor turística. Enmig d’aquesta disputa entre les diferents parts del sector, s’hi troben desenes de milers d’ancians que aquest any tampoc podran viatjar amb l’Imerso després que l’any passat el programa quedés anul·lat per la pandèmia.

La convocatòria de l’Imserso ha estat un «despropòsit», va assegurar el president de l’Associació d’Agències de Viatges de Catalunya (ACAVE), Martí Sarrate, qui va afirmar que «no s’entén» que s’hagin publicat menys places en un moment de crisi, quan el sector «necessita més suport que mai». Segons el seu parer, el que s’hauria d’haver fet és ampliar, i no reduir les places, per tal de reactivar el turisme.

Per altra banda, Enric Dotras, president del Gremi de l’Hostaleria de Lloret de Mar, va compartir els efectes negatius de la suspensió -de moment cautelar- de l’Imserso, però va subratllar que des de l’hostaleria es demana al Govern que es modifiqui el preu de l’allotjament del programa, el qual denuncien que està per sota del preu del cost. «És lògic que s’impugni», va dir Dotras, tot i que també va alertar que uns 12 hotels que estaven oberts a l’hivern a Lloret de Mar, ara podrien tancar si el programa de viatges no tira endavant.

Martí Sarrate va explicar que des d’ACAVE van anticipar aquest retard de la publicació que no creuen que es pugui reactivar a partir del mes d’octubre, ja que les vendes es revisen al setembre. «Amb aquestes 122.000 places menys, un 13% menys de l’anterior convocatòria, i amb unes estades de menys dies de duració, l’Imserso no té sentit, i implicarà deixar de rebre molts milions d’ingressos a totes les empreses que formen part d’aquesta cadena de valor: hotels, comerç, excursions…», va explicar.

Al seu torn, Enric Dotras es va mostrar més optimista. El president del Gremi de l’Hostaleria de Lloret va assegurar que esperen que «el Govern rectifiqui i que no intenti extorsionar els hotels posant uns preus que estan per sota del cost». «Esperem que rectifiquin i posin un preu mínimament normal, perquè qui ha fet les impugnacions -l’HOSBEC- les pugui aixecar i l’Imserso es pugui desenvolupar amb normalitat», va dir.

Temporada «desigual» a Lloret

Dotras va explicar que la temporada turística a Lloret de Mar està sent «desigual» en funció de l’especialització de cada establiment. Segons el president del Gremi, als hotels que funcionen amb touroperadors de mercats de l’Est «se’ls està fent molt difícil treballar», contràriament als hotels que opten per un públic de proximitat, que ara estan tenint una ocupació més elevada.