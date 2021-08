Protecció Civil de Blanes va col·laborar en el rescat d'una embarcació francesa que s'estava enfonsant a Pineda. El rescat va tenir lloc el passat cap de setmana, dissabte al migdia. Protecció Civil de Blanes va ser alertada poc després d'un quart de cinc de la tarda, sol·licitant des de Salvament Marítim la seva col·laboració per treballar en el rescat d'una embarcació francesa que s'estava enfonsant a pocs metres de la costa, a l'altura del Club Nàutic de Pineda de Mar. Al vaixell d’esbarjo hi viatjaven tres persones de nacionalitat francesa, les quals no van abandonar el vaixell i van ser remolcades fins al port de Blanes.