L’Oficina d’Informació Ciutadana (OIAC) de Lloret de Mar ha presentat les xifres dels mesos de juny i juliol: en total s’han atès 4.264 persones, de les quals 2.493 havien fet la reserva de cita prèvia, mentre que les 1.771 restants, havien realitzat tràmits urgents.

El servei de cita prèvia es va posar en marxa el juny del 2019 per tal d’evitar desplaçaments i cues i facilitar les gestions i el regidor de l’OIAC, Xavier Flores, assenyala que, en aquests moments, un 60% ja en fan ús, fet que «ha ajudat a millorar el servei, així com la satisfacció dels usuaris». Tant és així, que el temps d’espera per la cita prèvia se situa al voltant de 2.54 minuts, i, en el cas dels tràmits urgents, gira entorn els 10 minuts. La intenció és continuar impulsant campanyes informatives del servei.

L’OIAC es troba ubicada als baixos de l’Ajuntament de Lloret de Mar i té un horari de 9 h a 14 h amb cita prèvia. Anualment, atén a prop de 25.000 persones. A més, també fa la tramitació de l’idCAT, un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet i que permet operar amb les administracions públiques. Aquesta identificació assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques enviades per internet. L’any passat es van expedir un total de 3.319 certificats digitals idCAT i, de moment, des de principi d’any, ja se n’han expedit 3.925.