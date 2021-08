Ahir a la nit va arribar el moment de descobrir el que molts blanencs i blanenques portaven preguntant-se des del passat mes de maig: qui havia guanyat el concurs gastronòmic de TV3 'Joc de Cartes', dedicat a Blanes. Participaven tres restaurants de Blanes: T3, Va de Catas i La Balma. El programa, enregistrat fa tres mesos, ha aixecat una gran expectació entre la població.

El guanyador ha estat el Restaurant La Balma, regentat pel matrimoni de la Bibiana Isern i Toni Marín, proclamats com el millor establiment de restauració amb producte local de Blanes. A l'hora d'anunciar-ho, el xef de cuina i presentador del programa, Marc Ribas, també va afegir un altre factor valorat per emetre el veredicte. Perquè des que la pandèmia va fer acte de presència a les nostres vides, 'La Balma' es va reinventar, sent un dels primers establiments que va començar a portar menjar a domicili durant el confinament, perquè comptava amb el preceptiu permís.

L'equip de Joc de Cartes va ser a Blanes durant tres dies de rodatge, i va escollir un dels millors escenaris possibles de la vila, per revelar quin dels tres establiments havia guanyat: l'entorn del conjunt rocós de Sa Palomera, justament l'indret on comença la Costa Brava. Allí, arrecerats per l'ombra de la roca, amb una il·luminació festiva i acaronats pel mar proper, Marc Ribas va proclamar 'La Balma' com l'establiment guanyador.

El programa també va aprofitar per mostrar alguns dels racons més atractius de Blanes. Marc Ribas es va passejar -entre altres indrets- per l'explosió de colors, textures i sabors que és el Mercat de Fruites i Verdures del Passeig de Dintre; l'emblemàtic Jardí Botànic Marimurtra; el Passeig de Mar, on es pot gaudir de la sempre relaxant presència del Mar Mediterrani; o bé un dels indrets més carismàtics i visitats de la vila, l'entorn de la Roca de Sa Palomera.