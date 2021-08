Blanes celebrarà la Festa Major Petita dels Copatrons el proper cap de setmana a la plaça dels Països Catalans del municipi. Per segon any consecutiu, les mesures de contenció de la covid-19 han fet modificar sensiblement tant el contingut com l’emplaçament dels actes i, del divendres 20 al diumenge 22 d’agost, la plaça dels Països Catalans allotjarà des de la banda dels «Biflats» fins a música de sardanes, passant per havaneres i un espectacle infantil. «La Flama de Farners», els «Pescadors de l’Escala» i «Empordanet» són els principals atractius de la festa d’enguany.

Els actes més oficials de la Festa Major Petita dels Copatrons 2021 tindran lloc el dissabte 21 d’agost, quan el santoral assenyala la festa de Sant Bonós i Sant Maximià. Les dues activitats encetaran la jornada del dissabte: a 2/4 de 12 es farà la tradicional Ofrena Floral, que encapçalarà l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, acompanyat de regidors i regidores del consistori blanenc, i, a les 12 del migdia, hi haurà la tradicional Missa en Honor als Copatrons a l’església Santa Maria. Amb capacitat per allotjar unes 200 localitats, tal com ja s’ha anat fent des de fa més d’un any, l’aforament serà limitat en seguiment de les mesures covid. Per aquest motiu, caldrà fer reserva prèvia d’entrades, que es podran començar a demanar gratuïtament a partir d’aquest dilluns 16 d’agost.