Els Mossos d’Esquadra han denunciat un camioner a Vilobí d’Onyar per emetre fum, portar un excés de pes de 2 tones i no dur la càrrega tapada amb una lona. Els fets van tenir lloc dimecres passat al migdia. Una patrulla de trànsit va trobar l’infractor mentre circulava amb el camió per l’N-II i després d’aturar-lo, el van acompanyar fins a un lloc segur.

Durant el trajecte, els agents van gravar unes imatges amb el mòbil que evidencien com el fum negre que surt del tub d’escapament del tràiler impedia la visibilitat dels vehicles que el seguien. L’import de les multes per haver comès fins a tres infraccions del reglament de circulació i la llei de transports terrestre puja a un global de 1.200 euros.

La patrulla va aturar el camió a la mateixa N-II. El conduïa un home de 45 anys que treballa per a una empresa de transports. Després de denunciar-lo no per una, sinó per tres infraccions, la patrulla el va acompanyar fins a un lloc segur per immobilitzar el tràiler.Conduir emetent fums va comportar-li una multa de 200, 200 més per la càrrega destapada i 800 per l’excés de pes.