Els restaurants Studio66 i Mas Romeu de Lloret de Mar han rebut el premi Travellers' Choice 2021 del portal tripAdvisor, que els situa entre el 10% de millors locals del món segons els usuaris d’una de les aplicacions de viatges i turisme més utilitzades del món. El reconeixement arriba gràcies a les opinions i puntuacions positives a la web, per part dels comensals que han tingut en el darrer any. Malgrat la pandèmia, David Gou, d’Studio66, i Jordi Garriga, de Mas Romeu, han aconseguit sobreposar-se a les adversitats i convertir-se en els plats estrella dels usuaris de TripAdvisor.

«Rebre un premi sempre és molt gratificant, i aquest té un valor especial perquè l’ha votat la gent», explica Garriga, xef i propietari de Mas Romeu. Gou, xef i propietari d’Studio66, coincideixi amb Garriga, però també és crític i assenyala que hi ha molts bons restaurants arreu del món, i que aquest premi «no vol dir que sigui el 10% real». Així i tot, aquest premi l’honora i és «un impuls més per a seguir lluitant i millorant en el món culinari».

Si haguessin d’escollir un dels plats que ofereixen, David Gou es decantaria pel «tiradito» de salmó amb tocs cítrics i ají groc, o el Machupichu, del menú WOW, que en les seves paraules, «si tanques als ulls, et transporta al Perú». Jordi Garriga, en canvi, confessa que no en sabria escollir un de concret, però parla de l’arròs negre i del timbal de foie amb poma amb una devoció especial.

Ambdós xefs són ambiciosos i no és el primer guardó que reben aquest any. De fet, Garriga ha renovat un any més el reconeixement del Plat Michelin. «Aquest premi té remolc i és que ens dona una distinció», afirma. «A vegades, preguntes als nous clients com han vingut a petar aquí, i ells et responen que ens han vist recomanats a la Guia Michellin», explica Garriga.

Garriga cada dia va a buscar el peix a la Llotja i les hortalisses que utilitza també són d’aquí. La seva cuina no és tradicional, però sí que en segueix les pautes, encara que també és innovadora. «Cada client troba els gustos que busca», expressa.

Per la seva part, Gou ha estat considerat un dels 50 xefs més destacats de Catalunya per a la revista Cuina. «Dona prestigi, són paraules majors», assenyala. Si hi ha un fet rellevant, és que David Gou, abans d’obrir Studio66, va treballar amb Albert Adrià a Tickets i Bodega 1900. D’aquella època en té un molt bon record: «Vaig aprendre a treballar sota una pressió brutal i, sobretot, vaig aprendre a mimar els productes i a valorar els aliments», uns coneixements que ara ha aplicat a Studio66 per aconseguir plats estrella.

Pel que fa al futur, ambdós xefs ho tenen clar, encara que els camins que segueixen són força diferenciats.

El restaurant Mas Romeu ja fa més de 40 anys en funcionament i Jordi Garriga exposa que ell, amb això, ja se sent «més que realitzat». No té la intenció d’obrir cap nou local, prefereix quedar-se en aquest que fa anys que tira: «m’estimo més quedar-me amb aquest, i que la gent quan vingui em trobi a mi i puguem parlar».

David Gou, en canvi, expressa que té nous projectes en ment, encara que prefereix mantenir-los en secret, «fins que estiguin al sac i ben lligats». Continuarà «picant pedra» i assenyala que ell, «si el boca-orella continua com fins ara», ja en té «més que suficient».