Dos menors van morir fa pocs dies en un accident de trànsit a la C-63 al seu pas per Vidreres. Un fet que va tornar a posar de manifest la sinistralitat que acumula una carretera que en el tram Lloret de Mar - Vidreres que s’ha cobrat al llarg dels anys diverses vides i també ha deixat molts ferits.

Es tracta d’una tram que compta amb molts accessos a les urbanitzacions i això, sovint genera cops de volant o frenades als conductors que hi circulen, que poden acabar amb accidents. L’alta sinistralitat i la pèrdua de vides ha portat veïns de la zona a manifestar-se per reclamar millores en el traçat i més seguretat.

Uns 14 quilòmetres separen els dos municipis i a la carretera s’hi fet alguna actuació en els darrers anys però poques si es té en compte tot el que hi ha previst.

L’actuació més recent en aquest tram ha estat la instal·lació d’un radar fix a l’altura del quilòmetre 4,1 a la C-63 Lloret. Un aparell que va entrar en funcionament el febrer de l’any passat. Va col·locar-se per millorar la seguretat i reduir els sinistres viaris amb víctimes ocasionats sobretot per la velocitat excessiva.

En aquesta tram selvatà de la C-63 hi ha previstes tres actuacions que superaran els quatre milions d’euros. Que sobretot passen per millores dels accessos a les urbanitzacions i la creació de rotondes. Per així evitar accidents de trànsit.

El conseller de Polítiques Digitals i Territori en una resposta parlamentària al PSC enumera els projectes que resten pendents en aquesta carretera de la Selva.

Un dels projecte passa per ordenar les vuit interseccions que hi ha entre Vidreres i Lloret. Està prevista inversió de 2,85 milions i preveu ordenar aquests accessos des de la sortida del túnel de Monturiol fins a l’inici de la travessera de Lloret. La solució, segons explica el conseller, és generar «interseccions en T a les entrades de les urbanitzacions amb carril central de gir i llàgrima partida que permet el canvi de sentit». A banda per donar més seguretat a la zona se suprimiran els trams d’avançament i tots els girs a l’esquerra. També es preveu, a petició de l’Ajuntament, un camí per a vianants des de l’accés dels Pinars a Lloret.

Sobre aquest projecte Jordi Puigneró no posa data però en la resposta parlamentària assegura que «s’implantarà progressivament per fases a tot el tram» entre Vidreres i Lloret juntament amb la creació d’unes rotondes als accessos de les urbanitzacions.

Ordenar accessos a Vidreres

El segon projecte previst està redactant i que té una inversió estimada de 3,5 milions. És una actuació prevista en un tram de 3 quilòmetres a la C-63 de Vidreres. En aquest espai es vol ordenar els accessos a la via i concretament «entre les corbes de Torrefortuna» i la zona ja resolta el 2010 a les interseccions d’Aiguaviva Park i Lloret Residencial. La solució que es preveu és crear nous giratoris a Terrafortuna i Puigventós i un carril central a la intersecció d’Aiguaviva i també un giratori a aquesta urbanització. També s’estudia posar passos de vianants a l’entorn d’aquests giratoris ja sigui amb passos nivell o inferior, entre d’altres. Una tercera millora en aquesta carretera és la prevista a la intersecció d’accés a la urbanització dels Pinars.

El projecte es troba en procés d’actualització i només preveu aquesta obra. El 5 d’agost l’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, va reunir-se amb el Director General d’Infraestructures i Mobilitat, Xavier Flores, i altres responsables del Departament de la vicepresidència. Durat la reunió se li va informar que està previst licitar les obres durant la tardor i començar-les durant l’any vinent.

Altres actuacions pendents

A la mateixa comarca hi ha també un altre punt negre on es preveuen obres: a la Gi-673 a l’altura de l’accés a la urbanització el Llac del Signe de Caldes. S’hi preveu una rotonda i un nou vial d’accés. El projecte està redactat i hi ha un annex en actualització i preveu una inversió d’1,2 milions.