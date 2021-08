Generalitat i ajuntaments fan front comú contra la proposta de ramal de la MAT entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes, a la comarca de la Selva, que l’Estat ha inclòs a la planificació energètica fins al 2026. Han presentat una al·legació conjunta on s’oposen al traçat que preveu una línia aèria de 17 quilòmetres que creui les Guilleries, i on reclamen tenir en compte la taula de treball tècnica que analitza les necessitats i alternatives al projecte. «És un tema complex i demanem que se’ns deixi seguir treballant, encara que ara tinguem veu però no vot», va dir ahir el secretari d’Empresa, Joaquim Ferrer. «Confiem que l’Estat entengui la feina que es fa per trobar el consens», hi va afegir, en referència a què a la taula també s’hi asseuen Red Eléctrica i Endesa.

El document, que el Ministeri per a la Transició Ecològica va treure ara fa un mes a exposició pública, situa l’entrada en servei de la línia per d’aquí a dos anys. El Ministeri recorda que el primer projecte presentat per Red Eléctrica ja té declaració d’impacte ambiental (DIA). Es va aprovar el 2013. A més, l’Estat subratlla que, després d’estudiar alternatives a la xarxa de distribució «no se n’han detectat de viables».

Per fer visible el rebuig a l’actual traçat del ramal, diversos alcaldes es van reunir ahir al migdia amb representants d’Energia i de la Delegació del Govern. A la trobada, també hi va assistir el president del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA), que és qui els ha assessorat a l’hora de presentar l’al·legació.

Els punts que han presentat de forma conjunta reclamen que es tingui en compte la feina feta per la taula tècnica, i que s’analitzin i es justifiquin les necessitats energètiques del territori tenint en compte un nou model energètic, on predominaran l’autoconsum i les energies renovables.