L'associació ciutadana SOS Lloret denuncia «la degradació» del conjunt modernista de Sant Pere del Bosc i critica «la deixadesa» de l'Ajuntament per posar-hi remei. L'entitat diu que l'estat de conservació del monument a l'Àngel, les casetes modernistes i les creus de terme «és pèssim». Subratlla que les casetes estan plenes de pintades i que l'escultura cau a trossos. SOS Lloret critica que fa més d'un any que ja va denunciar la situació al consistori, i s'estranya que no hi hagi actuat. Sobretot, tenint en compte que aquest maig mateix el ple va declarar el conjunt modernista com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). L'associació demana a l'Ajuntament que faci "accions efectives" i diu que, si no ho fa, portaran el cas a la Generalitat.

El conjunt modernista de Sant Pere del Bosc, situat en aquest paratge de Lloret, el formen el monument a l'Àngel, les casetes de l'Àngel, la capelleta de la Mare de Déu de Gràcia i les creus de terme de Pedra i de Terrissa, a més del conjunt d'edificis del santuari. SOS Lloret subratlla que el paratge «és una de les zones forestals més emblemàtiques del municipi» que es troba «profundament arrelada en l'imaginari sentimental, tradicional i lúdic dels lloretencs». L'associació critica, però, que l'estat de conservació del conjunt és «pèssim». En especial, el del monument de l'Àngel, el de les dues casetes modernistes situades als peus del turó de Ses Pedres Lluïdores i les dues creus de terme. De l'escultura, se'n desprenen les plomes de metall, en perilla l'estructura de les ales i, a més, l'Àngel ha patit actes vandàlics. «Tant el monument com la plaça on es troba, que està en estat ruïnós», precisa SOS Lloret. Al maig de l'any passat, l'entitat va entrar una instància a l'Ajuntament reclamant que es fes un peritatge dels danys i que es parlés amb la propietat del paratge perquè es restaurés el monument de l'Àngel. «La resposta del consistori va ser que s'havia obert un expedient, sense donar cap més detall», diuen des de SOS Lloret.

Segona instància

La plataforma, però, s'estranya que tot i no haver-se fet res més, aquest maig el ple municipal declarés el conjunt modernista com a BCIL. «L'estat de conservació continua essent el mateix, pèssim», subratlla SOS Lloret. Per això, la plataforma ha entrat una nova instància a l'Ajuntament, demanant que se'ls informi sobre l'estat en què es troba l'expedient, insistit en la importància de restaurar l'escultura de l'Àngel, i també d'incloure la resta de patrimoni de Sant Pere del Bosc en la rehabilitació. «Considerem que l'Ajuntament actua amb deixadesa, perquè després de més d'un any de la nostra denúncia, no hi ha hagut cap acció efectiva perquè es restauri el patrimoni cultural del paratge», critica SOS Lloret. Per això, la plataforma ciutadana ja avança que, en funció del què els respongui el consistori, estudiaran portar el cas davant Patrimoni de la Generalitat «per denunciar el tema i buscar solucions».