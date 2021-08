Una dona ha resultat ferida de matinada a Lloret de Mar en esfondrar-se el terra de l'habitació on dormia i caure al pis de sota.

Malgrat el fort ensurt, la víctima, de 58 anys, ha resultat afectada de caràcter lleu. Una ambulància del SEM l'ha evacuada a l'hospital comarcal de Blanes.

Arran dels fets, la finca ha quedat precintada.

Els fets s'han produït cap a la una de la matinada, al número 3 del carrer de la Costa de la Fàbrica, del nucli antic de Lloret.

Aquesta finca, de dues plantes, només està habitada a la planta superior. I és en aquest espai on hi ha hagut l'esfondrament.

La dona que hi viu ha vist com se li ha ensorrat el terra de l'habitació on dormia i arran d'això, queia a la planta baixa.

A lloc s'hi han desplaçat els Bombers, la Policia Local de Lloret i el SEM.

La víctima ràpidament ha estat atesa i rescatada entre les runes, però sortosament, presentava ferides lleus.

S'apunta que el terra de l'habitació ha acabat cedint per les bigues que hi havia al sostre del primer pis, dos elements que han cedit.

Els Bombers juntament amb els serveis municipals han analitzat l'estat de la finca i han conclòs que calia precintar-lo, pel perill que representa.