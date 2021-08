L’Ajuntament de Lloret de Mar ha habilitat dues noves zones d’aparcament a la ciutat per l’arribada massiva de turistes. Les zones d’estacionament de busos del Gran Palace i l’antic hotel Eugènia s’han convertit en nous pàrquings per tots aquells turismes particulars que visitin la ciutat.

La mesura s’ha pres davant del gran nombre de cotxes que circulen per la vila aquest mes d’agost, fet que genera problemes per aparcar a causa de l’elevada demanda que hi ha per trobar una plaça.

La majoria són de matrícula francesa, encara que també se n’hi troben de visitants nacionals, alemanys i holandesos, que circulen pels carrers i estacionen allà on troben un indret.

L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, assenyala que fins fa un mes la situació estava controlada perquè el nombre de turistes a la ciutat no era tan elevat. Explica que aquest canvi de tendència s’ha fet notori especialment a principis d’agost.

De fet, confessa que si aquesta propensió cap al cotxe privat continua a l’alça, s’haurà d’estudiar si cal crear «aparcaments dissuasoris a les sortides del municipi» per evitar embussos a la ciutat.

El creixement de turismes ve motivat, sobretot, per la pandèmia. El president del gremi d’hostaleria, Enric Dotras, fa palès que abans de la covid-19, els turistes que arribaven a la ciutat ho feien mitjançant el bus, l’avió o el cotxe, però, ara, «tots ho fan en cotxe i això ens obliga a pensar com solucionar-ho». De moment, l’adaptació dels aparcaments de busos és una mesura provisional, a l’espera de plantejar decisions més definitives per a la temporada vinent.

Pel que fa al nombre de turistes, s’espera que es mantingui fins a finals d’agost, i que hi hagi una davallada al mes de setembre.