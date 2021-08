L’associació ciutadana SOS Lloret denuncia «la degradació» del conjunt modernista de Sant Pere del Bosc i critica «la deixadesa» de l’Ajuntament del municipi a l’hora de fer-se’n càrrec. L’entitat assenyala que l’estat de conservació del monument a l’Àngel, les casetes modernistes i les creus de terme «és pèssim». En relació amb l’escultura, se’n desprenen les plomes de metall, en perilla l’estructura de les ales i, a més, l’Àngel ha patit actes vandàlics. «Tant el monument com la plaça on es troba estan en estat ruïnós», precisa SOS Lloret. Pel que fa a les casetes, afirma que estan plenes de pintades.

L’associació exposa que fa més d’un any que va posar de manifest aquesta situació davant del consistori i, que des de l’Ajuntament encara no s’ha solucionat. Adverteix que si no es du a terme cap «acció efectiva», portaran el cas a la Generalitat, i més tenint en compte que el passat maig el ple va declarar el conjunt modernista com a Bé Cultural d’Interès Local. Ara, han presentat una instància per conèixer l’estat de l’expedient anterior.