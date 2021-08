Diversos municipis de les comarques gironines tenen imposat, des de fa setmanes, confinament nocturn. Els que no en tenen, com Calonge, el desitgen, però les localitats que compten amb toc de queda tampoc celebren del tot aquesta mesura. Això és el que passa a Lloret de Mar, que compta amb aquesta restricció nocturna però que no li garanteix que en el moment que comença -a la una de la matinada- els seus carrers estiguin deserts. Això ha generat que alguns dies s’hagin registrat incidents que dificulten el son, sobretot, als veïns del sector del nucli antic.

Aquests veïns afirmen estar tips de les corredisses i l’incivisme d’algunes de les persones que, de camí a casa o als seus hotels, fan xivarri i trenquen mobiliari urbà, entre altres coses. Aquests fets s’han produït, sobretot, durant les dues darreres setmanes, i han estat protagonitzats per grups de poques persones.

La Policia Local de Lloret de Mar i els Mossos d’Esquadra tenen muntat, com cada estiu, un dispositiu a les principals àrees d’oci i també a la zona del nucli antic. Per fer complir el toc de queda, els agents fan desallotjar el passeig, la platja, l’avinguda Just Marlés i el nucli antic. Per treure la gent de la platja, per exemple, s’utilitza el reg, de manera que no s’hi queda ningú. Es tracta d’una mesura utilitzada anteriorment i que evita que es registrin «botellons».

Durant el cap de setmana i els dies de més afluència turística, en aquestes zones del municipi hi ha més d’un miler de persones. I és que, malgrat la crisi sanitària de la covid, Lloret de Mar ha rebut molts visitants i turistes aquests dies. En algunes ocasions, aquests desallotjaments han estat del tot efectius, però en algun moment algun grup ha aconseguit anar cap a l’àrea del nucli antic. Els veïns asseguren que això s’ha repetit diverses vegades al llarg de l’estiu.

Fa dos dies, per exemple, la Policia Local va detenir dos joves -d’un grup de deu- que es dedicaven a tirar per terra motos aparcades en un aparcament. La resta de joves estan en cerca per acusar-los d’un delicte de danys. La setmana passada també van detenir un jove que es va dedicar a fer malbé dos aparadors amb un puntal d’obra, també al centre de la població i de matinada.

Indignació veïnal

La presidenta de l’Associació de Veïns del Nucli Antic de Lloret, Rosa Sabiote, va explicar ahir que les últimes dues setmanes han estat «crítiques», perquè alguns joves molestaven i feien actes vandàlics pels carrers del nucli entre la una i les dues de la matinada, sobretot. Ara però, la representant veïnal diu que «sembla que està més controlat per part de Policia Local i Mossos i s’ha posat fil a l’agulla per part de l’Ajuntament», a qui agraeix que s’hagin escoltat les demandes veïnals. Tot i això, lamenta que un estiu com aquest no l’havien viscut, sobretot per les corredisses com en «estampida» de molta gent pels carrers, que en alguns casos han causat incidents. Sabiote creua els dits de cara al cap de setmana perquè es mantingui aquesta situació de més tranquil·litat.

Rosa Maria Santamaria també és un veïna que viu al límit del nucli antic. Havia estat regidora de l’Ajuntament i explica que entén les dificultats que pot tenir aturar alguns incívics, però denuncia que fa dies que hi ha joves que es dediquen a donar cops a les botigues, cridar fort, tirar jardineres per terra i fer malbé tot tipus de mobiliari urbà. Ho fan en el moment que comença el toc de queda i diu que són joves que van molt beguts i que es mouen en unes hores en què encara hi ha gent de Lloret que pren la fresca. També destaca que els veïns de la zona del carrer Torrentó, Oliva i els Horts no poden estar cada nit amb aquesta situació i considera que, si bé la presència policial ha augmentat, anant de paisà es podria fer molta més feina. També defensa la Policia de Lloret, que fa el que pot amb el nombre d’efectius que té. Alhora, denuncia que el tipus de turisme que hi ha a Lloret enguany només busca festa i fins i tot apunta que n’hi ha que dormen en cotxes per evitar estar en establiments.

Des de l’Ajuntament, el regidor de Seguretat, Jordi Sais, va admetre ahir que pot haver-hi incidents algunes nits per gent que es resisteix al toc de queda, i que això pot fer que hi hagi veïns, sobretot del nucli antic, que estiguin molestos. Tanmateix, afegeix que és una zona en la qual es para especial atenció, i per això s’hi està fent el mateix que a l’avinguda Just Marlés i el passeig: desallotjar la gent de la zona. Tot i això, indica que, pel tipus de carrers, no és tan senzill fer-ho amb vehicle, de manera que calen altres estratègies de «buidatge». Així, s’ha corregit una mica l’estratègia a la zona per evitar que hi hagi problemes.

Tancament esglaonat

La quantitat d’incidents que ha registrat aquest estiu Lloret, segons explica el regidor, són la meitat d’una temporada prepandèmica. El que sí que ha pujat, explica, és el nombre de denúncies que imposa la Policia Local. Per altra banda, l’edil denuncia que el toc de queda suposa un conflicte en el moment del seu inici, ja que totes les activitats que hi ha en una població com Lloret a la nit han de tancar a la mateixa hora: restaurants i locals d’oci nocturn, tot i que aquests últims poden desallotjar els locals fins a la una. Això representa, segons l’edifil, que no només hi hagi joves al carrer, sinó també famílies.

Et pot interessar: L'Alt Empordà Descontrol a les nits a la platja de Riells de l'Escala

Es tracta d’una gran quantitat de gent al carrer «amb la qual mai ens havíem trobat», ressalta. Per tal que l’acumulació de gent sigui la mínima, el que fa la policia és, a partir de la una a dos quarts de dues, dur a terme un dispositiu de buidatge: es desallotgen les zones. Aquí és quan hi ha «algun petit grup que en veure la policia vol destrossar o picar coses», explica, però assegura que el volum d’incidents no té res sa veure amb els fets prepadèmia, tot i que ara es donen en un horari en què molta gent encara està desperta.

Per buidar les zones, Lloret disposa dels agents de la Policia i agents d’ordre públic i seguretat ciutadana dels Mossos. Unes 50 persones que han de fer fora dels carrers milers de ciutadans quan comença el toc de queda. Els fan circular en massa cap als seus hotels i cases. El regidor considera que caldria introduir canvis en el toc de queda, com un tancament esglaonat per sectors en poblacions on hi ha tant turisme. És a dir: els restaurants a una hora i a una altra els locals d’oci. Llavors, la gent podria tornar a casa de forma esglaonada.