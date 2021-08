La marihuana és un negoci que no para de créixer i les comarques de Girona no només serveixen de productores i de tràfic sinó que també s’han convertit en “guarderies” de la droga. Hi ha traficants que lloguen o ocupen cases o magatzems de la província per tenir-hi emmagatzemat l’estupefaent fins que es decideixen a exportar-lo.

A Maçanet de la Selva, la Policia Nacional té oberta una investigació i sospita que hi ha una casa de Maçanet que s’utilitza per a aquest objectiu.

Aquestes indagacions neixen del desmantellament recent d’una plantació de marihuana a Castelldefels. Que es trobava en un habitatge unifamiliar ocupat situat en una zona residencial. La Policia Nacional aquí va desmantellar un cultiu de prop de 1.000 plantes i va detenir una persona de la família que tenia ocupada la casa i busquen dues persones més.

A l’immoble ocupat concretament hi van trobar 918 plantes i 11,38 quilos de cabdells llestos per a la seva venda i sospiten que la família estaria cultivant marihuana d'una gran qualitat, de manera discreta des de feia uns quatre anys.

A banda, els agents creuen que aquesta droga s'emmagatzemaria en el que es coneix com a "guarderia" en un immoble de Maçanet de la Selva. Una marihuana que guarden fins que es trasllada a Itàlia, on hi ha el mercat d'aquesta família de traficants.

De moment aquesta part de la investigació està oberta per acabar-ho d’aclarir i també, falten detenir dos membres de la família no van ser localitzats en el moment de l'explotació de la investigació si bé es troben encartats com investigats.