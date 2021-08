El municipi de Blanes (Selva) ha encetat el primer cap de setmana sense toc de queda amb tranquil·litat i poques incidències. Al llarg de tota la nit un desplegament policia de tres patrulles del cos local i dues més dels Mossos d'Esquadra han passejat pel municipi per garantir el compliment d'aquelles mesures que segueixen vigents. Els agents concentren els seus esforços sobretot en el front marítim, ja que en el passeig i les platges és on més grups de persones hi ha. L'alcalde del municipi, Àngel Canosa, ha detallat que des d'aquest dijous s'ha reforçat la plantilla del cos local per dissuadir les aglomeracions que es puguin produir.

El so dels grills i les onades són pràcticament els únics sorolls que han interromput el silenci a Blanes durant matinada del dissabte. Aquesta ha estat la segona nit sense toc de queda, però no s'han registrat incidències destacables i ha estat una nit relaxada. Diversos grups reduïts de joves es repartien per la platja i el passeig marítim, tot i que a mesura que avançava la nit, anaven desapareixen lentament.A les deu de la nit, el passeig marítim estava ple de gent passejant i les terrasses ocupades per persones que prenien alguna cosa o sopaven. A partir de la mitjanit, però, el passeig s'ha anat buidant. Les llums de les terrasses s'han anat apagant i la ciutat s'ha submergit en una calma anormal per ser estiu.Tot i així, des de primera hora de la nit un dispositiu policial format per tres patrulles de la Policia Local de Blanes i dues dels Mossos d'Esquadra han passejat pels carrers amb més afluència del municipi per garantir que es complia amb les normatives vigents.Els policies dissuadien grups de més de deu persones tot recordant la normativa que es manté vigent i també aixecaven acta en aquells casos en què trobessin gent que bevia a la via pública. Els agents convidaven als grups grans a tornar cadascú a casa seva i mantenir les distàncies per evitar contagis de covid-19.Un dispositiu dissenyat en horesL'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha criticat que el dispositiu s'hagués de dissenyar a contrarellotge per poder tenir més agents al carrer la mateixa nit del dijous, la primera sense toc de queda, després de la resolució del TSJC.

Aquest reforç suposa "un canvi de quadrants" per vigilar les platges de nit, "igual que fem durant el dia".També s'han activat dotacions dels Mossos d'Esquadra durant la nit del divendres a última hora. Durant la nit d'aquest inici del cap de setmana dues unitats dels Mossos s'ha passejat pel municipi per garantir el compliment de les restriccions vigents.Canosa ha advertit que s'han repartit cotxes policials al llarg de la façana marítima. Aquests seran els encarregats de garantir el compliment de les restriccions durant tota la nit.

A més, aquest divendres Blanes ha començat la festa major petita que s'allargarà tot el cap de setmana. Malgrat tot, Àngel Canosa no creu que hi hagi més moviment que en altres nits. "És evident que algú pot tenir la temptació, però també és evident que els blanencs sempre han respectat les restriccions", ha assegurat l'alcalde.La primera nit sense toc de queda, la del dijous al divendres, s'ha saldat sense incidències destacables. "Hem tornat a aixecar actes i sancionar persones com s'havia fet i com se seguirà fent", ha afegit l'alcalde.A més, l'alcalde no creu que l'allargament dels horaris a bars i restaurants siguin la solució al problema, ja que "la gent massificaria un altre espai". Per això ha reclamat que es reincorporin "les mesures de restricció" que ha proposat el Govern perquè "són les que funcionen".

Àngel Canosa confia en una reconsideració del TSJC

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha confiat que el TSJC doni l'aval al nou decret que ha presentat el Govern que imposaria el toc de queda a municipis de més de 20.000 habitants amb una incidència de 125 casos per cada 100.00 persones. Canosa ha retret als magistrats que "també facin de metges" amb la derogació de l'anterior decret. Per això confia en què el TSJC "reconsideri" la decisió i doni el vistiplau al nou decret.