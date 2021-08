L’empresa de gestió de residus a Santa Coloma de Farners, Nora, ha incorporat una màquina escombradora elèctrica a la seva flota de vehicles. L’aparell va entrar en funcionament dimecres passat i té el propòsit de millorar el servei de neteja viària a Santa Coloma de Farners d’una forma ecològica i respectuosa amb el medi ambient. Es tracta de la Dulevo D. zero, una eina dotada de tecnologia totalment ecològica. Un model elèctric i de zero emissions de CO₂ amb una contaminació acústica molt reduïda, que permetrà l’escombrat pràcticament sense fer soroll gràcies al rendiment del motor elèctric.

La màquina, a més d’un eficient sistema d’estalvi d’aigua, disposa d’una autonomia de 8 hores de feina, temps més que suficient per poder realitzar el torn de treball sense que el personal de neteja hagi d’aturar la seva activitat per recarregar-la. L’adquisició d’aquest vehicle s’ha fet per part del Consell Comarcal de la Selva.