Per segon any consecutiu Vidreres no celebrarà el tradicional correbou durant la seva festa major del proper mes de setembre. La decisió s’ha pres d’acord amb les recomanacions sanitàries per la pandèmia, però el cert és que arriba en un moment on encara no està garantida la seva continuïtat.

L’incident del setembre de l’any 2019 quan un toro es va escapar del recinte i va deixar 19 ferits, un d’ells crític, va fer replantejar a l’Ajuntament el manteniment d’aquest acte, ja que des de fa temps s’ha generat un intens debat entre els partidaris dels correbous i els animalistes. Arribats a aquest punt, l’Ajuntament va anunciar la celebració d’un referèndum per decidir el futur de la festa. Fins i tot ja hi havia data i pregunta: havia de ser el 15 de març de 2020 i la pregunta «Vols correbous a Vidreres?». L’entrada en vigor de l’estat d’alarma va provocar també la suspensió de la consulta quan tots els mecanismes per poder votar ja estaven en marxa. L’any passat ja es va suspendre el correbou per primer cop en 34 anys. Llavors, la decisió es va prendre també per l’efecte de la pandèmia. Aquest diari ha intentat al llarg d’aquesta setmana posar-se en contacte sense èxit amb el regidor de Cultura i Festes de Vidreres, Francesc Baltrons, per conèixer els detalls de la suspensió i saber si ja hi ha data per la consulta, però no ha estat possible.

Vidreres és l’únic municipi de les comarques gironines que manté aquesta celebració. Amb el pas dels anys, amb l’increment de crítiques i l’aplicació de noves lleis de protecció dels animals s’han anat eliminant correbous que es feien per exemple a Torroella de Montgrí, Roses (on també es va deixar de fer l’empaitada d’ànecs), i Olot. L’activitat taurina s’ha anat reduint progressivament a tota la demarcació i només Vidreres l’ha mantingut, almenys fins a l’edició de la festa major de 2019.