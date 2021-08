Banyar-se en rieres, gorgs i rierols està prohibit al Parc Natural del Montseny. La raó principal és que posen en perill els ecosistemes, la flora i la fauna que hi habiten. No obstant això, tot i que s’han posat més cartells de prohibició i ha augmentat la vigilància, en zones com l’entorn de Les Piscines, al Montseny, o a la riera de Gualba, és habitual veure-hi banyistes i també gossos dins de l’aigua.

«La gent ha de saber que poden transmetre malalties dramàtiques pels amfibis, alguns d’ells únics al món», justifica el director del Parc, Lluís Martínez. És el cas del tritó del Montseny, que només es troba en un espai molt reduït del massís i en estat «crític» de risc d’extinció. Les sancions per banyar-se poden arribar als 3.000 euros

Saltar-se la prohibició de bany al Montseny és una tendència que, segons el director del Parc, Lluís Martínez, ha anat a més. «Hi ha una certa inèrcia, sobretot després de la pandèmia, de comportaments no adequats, com ara el bany», explica. És habitual a zones com l’entorn de Les Piscines, al Montseny, o a la riera de Gualba, veure persones banyant-se, moltes d’elles amb els seus gossos. Quan se’ls diu que no ho podrien fer, afirmen que «desconeixen» la prohibició.

La prohibició al bany «està més que justificada»: l’ésser humà pertorba l’ecosistema, però també pot ser un vector de transmissió de malalties pels amfibis que hi habiten, que poden patir grans mortalitats per l’arribada de fongs, virus o altres patògens. «Pots haver-te banyat en algun lloc contaminat i transportar-ho aquí», insisteix el director.

El Montseny és un espai especialment sensible per l’existència del tritó del Montseny, l’única espècie de vertebrat endèmica de Catalunya i que només es pot trobar en un espai molt reduït del massís. El risc d’extinció d’aquest amfibi és crític, segons els criteris que marca la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN).

Al Parc Natural del Montnegre s’ha detectat una plaga que afecta els amfibis i, al Montseny, els hi preocupa especialment la seva transmissió.

Més cartells i vigilància

Aquest estiu al Parc s’han col·locat nous cartells que recorden que està prohibit el bany. La senyalització s’ha començat a posar a les zones de major freqüentació de visitants, però es vol estendre a totes les rieres i gorgs de l’àrea protegida. També n’hi ha als embassaments com el de Santa Fe i Vallfornès, on pels mateixos motius està prohibit banyar-se.

Simultàniament s’ha incrementat la vigilància de Mossos i Agents Rurals. «Denunciem a qui no ho compleix», explica el director, tot recalcant que «les sancions poden ser importants». Aquestes oscil·larien entre els 100 i els 3.000 euros.

Gossos lligats

En les darreres setmanes des del Parc també estan incidint en altres comportaments incívics i sancionables com és dur els gossos deslligats. En aquest sentit Martínez recorda que és obligatori dur-los lligats, especialment en zones de pastura per evitar espantar els ramats i causar-los danys.