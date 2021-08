Encara que sovint sigui massa previsible, massa editat i un per a l’encotillat, Joc de Cartes gaudeix d’unes bones xifres d’audiència. I més en l’àmbit local o territorial en el qual es confronten els concursants.

Va passar amb els tres participants blanencs, ara fa gairebé un parell de setmanes. L’expectació a Blanes va ser enorme. Tan gran com la perplexitat amb què molta gent vàrem llegir l’endemà els comentaris crítics d’un periodista d’un diari digital (Catalunya Diari). Uns comentaris escrits, suposadament, amb ironia i humor, però que destil·laven una mala llet i un acarnissament al llindar de l’insult o explícitament insultants.

Molts blanencs i selvatans podríem coincidir (coincidim) en el fons, en moltes de les consideracions del «destroyer» digital. En la pobresa, la uniformitat i la mediocritat de la cuina de menú, de patacada o «popular» catalana des de les cases d’Alcanar fins a Portbou.

En la migrada presència del producte salvatge i realment de proximitat de moltes de les propostes. En l’abús de productes i elaboracions importades, «fashion» o «fusion» (tatakis, mi cuits, coulants...).

Fins i tot, i personalment, coincideixo amb ell en l’ínfima atracció que sent per un esport com l’hoquei. En el que coincidim també, molts dels qui vàrem llegir l’article en qüestió, és que no cal insultar ni vexar ningú per fer una crítica gastronòmica acurada i divertida.

Encara que en el fons podríem estar d’acord en molts punts, les formes del periodista «destroyer» han generat rebuig generalitzat. No només entre els protagonistes del programa, sinó en la majoria de ciutadans (majoritàriament blanencs) amb els quals he parlat del tema.

Es pot ser més o menys àcid, més o menys ocurrent parlant de plats, cuines, coccions, menjadors petits o mal decorats, cantonades de barris perifèrics, etc., però no vexar les persones pel seu aspecte o característiques físiques o psíquiques (retardats, noia testosterònica, marginats amb necessitats de teràpies de reinserció...) insinuar addiccions farmacològiques (anabolitzants) o menystenir professions barrejant conceptes com el de cuiner i fisioterapeuta per fer la gracieta.

Una crítica tan descarnada i sarcàstica (no confondre sarcasme amb ironia) del concurs i els concursants potser hagi pogut provocar, en alguns i d’entrada, un lleuger somriure o alguna rialleta, però a molts ens ha envaït, tot seguit, un sentiment de pena, de fàstic i de rebuig.

Vaig llegir o sentir fa dies una reflexió sobre cuina i gastronomia que em va agradar: «A la cuina li sobra estètica i li falta ètica». La comparteixo totalment. Quelcom semblant és el que penso d’alguns opinadors gastronòmics com l’esmentat: «Els sobra estètica (antiestètica!) i els falta ètica».