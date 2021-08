L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, critica la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i la qualifica "d'error". En un comunicat, l'alcalde afirma que "els jutges es mantenen en el seu error de jugar a fer de metges, i amb això arrosseguen a la ciutadania". Blanes, que estava inclosa al llistat de 62 municipis per als quals la Generalitat demanava toc de queda, creu també que a la interlocutòria del TSJC també s'incorre en contradiccions. "Els mateixos jutges reconeixen que ells no tenen capacitat tècnica per resoldre consideracions de medicina, però en canvi sí que gosen valorar, contravenint allò que les autoritats sanitàries ens estan demanant".

Canosa es refereix així a la petició del Govern d'ampliar el confinament nocturn als municipis de més de 20.000 habitants amb una incidència superior als 125 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants.

Durant aquest dies, Blanes ja ha reforçat la presència de la Policia Local amb quatre patrulles i ha anunciat que posarà "tots els mitjans" per intentar que "tothom mantingui la seva salut".