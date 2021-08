Tossa de Mar celebrarà el pròxim 29 d’agost el LXV Premi Internacional Tossa de Mar de Pintura Ràpida. Entre els 13 guardons ja existents distribuïts en les categories adult, juvenil i infantil, enguany l’organització ha inclòs el Premi Entorn per fomentar el coneixement que forma part i envolta el terme municipal de Tossa. La temàtica concreta és el santuari i les muntanyes de Sant Grau de Vallpresona. Els participants tindran al seu servei un transport fins al santuari amb parada a diferents indrets del trajecte i se’ls entregarà una nota informativa de cada lloc per ajudar l’artista a conèixer millor la història i els orígens del paisatge a pintar.

L’alcalde del municipi, Ramon Gascons, assegura que «és molt important per a conscienciar als visitants de la importància del nostre entorn. L’objectiu d’unir art, cultura i natura és potenciar els diferents punts assenyalats com a paisatge d’interès per la vila de Tossa de Mar». El jurat es reunirà el dia 30 i el 31 es farà públic el veredicte.