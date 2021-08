L’Ajuntament d’Arbúcies publicarà en els pròxims dies la primera convocatòria d’habitatge jove d’emancipació. El projecte, adreçat a joves d’entre 18 i 30 anys, pretén garantir l’accés a lloguer del jovent del poble.

En aquesta convocatòria s’ofereixen tres habitatges amb lloguers d’entre 220 i 300 euros. Els preus sempre seran els mateixos per a cada nova jornada, de manera que tots els joves tinguin les mateixes oportunitats d’accedir-hi, gràcies als preus assequibles que presenten.

El consistori arbucienc va realitzar un estudi i cens d’habitatges buits al municipi, el 2020, i després d’un any de treball, s’han cenyit els primers acords amb propietaris per cedir habitatges que actualment estaven desocupats, a la borsa municipal.

La regidora de Joventut, Judit Prat, explica que un dels mandats del pla local de joventut era l’accés a l’habitatge i que ara treballen en el projecte. «Per primer cop, des de la recuperació d’ajuntaments democràtics, Arbúcies fa polítiques d’habitatge per a joves. Donem resposta a les demandes i treballarem per oferir més lloguers», assenyala.

Les àrees municipals de Joventut i Habitatge treballen de manera conjunta en la iniciativa i el consistori ja ha captat dos habitatges més que, després de ser reformats, també s’afegiran a la borsa.

Les bases reguladores es van aprovar el 19 de juliol al ple municipal i estableixen el marc de funcionament de futures convocatòries, així com també de gestió dels projectes d’impuls a les polítiques d’habitatge arbucienc.

Des de l’Ajuntament confessen que sempre intenten donar respostes a les necessitats de la ciutadania, i més en el context de pandèmia. «En aquests moments és encara més necessari garantir els drets fonamentals. És imprescindible posar les persones al centre de les actuacions públiques, sobretot com més crua és la crisi econòmica i social», afirma el regidor d’Habitatge Jaume Salmeron.

En els pròxims mesos, Arbúcies començarà a treballar en una borsa de lloguer assequible per tal de combatre la vulnerabilitat i facilitar l’accés al lloguer de família i persones amb dificultats econòmiques.

Begur L’entitat Sant Carles ofereix dos pisos de lloguer i una casa

La Fundació Hospital Sant Carles de Begur treu a licitació dos pisos de lloguer i una casa a renda reduïda. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, des del 19 d’agost i fins al 10 de setembre.

Una vegada rebudes totes les peticions, el Patronat de la Fundació Sant Carles, en el termini de 15 dies, farà públiques les adjudicacions corresponents. Els interessats hauran de presentar una sol·licitud individual per cada habitatge.

Per poder optar als habitatges, el sol·licitant haurà d’acreditar estar empadronat a Begur amb una antiguitat de com a mínim 3 anys. A més, es demanen uns ingressos mínims de la unitat familiar superiors a 7.178 €, en còmput anual de l’any fiscal vigent, mentre que no poden ser superiors a 2,35 vegades l’IRSC de l’any fiscal vigent.