La plataforma No a la MAT Selva difon aquests dies vídeos a través de les xarxes socials, amb l’objectiu d’amplificar la trobada que va tenir lloc el dissabte 14 d’agost amb Perejaume, i alhora reclamar la derogació del projecte de ramal de la MAT a la Selva, que pretén col·locar 37 torres d’alta tensió de 70 metres de Santa Coloma de Farners a Riudarenes.

Aquesta nova iniciativa difon les veus dels alcaldes de la comarca, així com dels membres de la plataforma i de Perejaume, que mostren el seu desacord amb el projecte del ramal, i consciencien i es fan ressò del perill que comporten les torres d’alta tensió a les persones i a l’entorn natural. A més, demanen la utilització d’altres fonts energètiques menys perjudicials.

La portaveu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Carme Dilmé, assegura que des del consistori s’han oposat «frontalment» a la MAT des dels inicis i demana la utilització d’altres energies per tal de no «malmetre el territori i conservar la natura».

L’alcalde de Sant Hilari Sacalm, Joan Ramon Veciana, dona suport als municipis d’Osor, Santa Coloma i veïns, i també reivindica, així com Dilmé, la necessitat de canviar la manera de distribuir i produir energia.

Osor, una de les zones afectades, ja compta amb un ramal de la MAT i l’alcalde del municipi, Joan Pla, exposa que ells sempre s’han posicionat en contra del projecte. «Hem donat suport a la plataforma sempre que hem pogut i ho farem tantes vegades com faci falta», explica Pla.

Des de la plataforma, fa més de deu anys que treballen per aturar el ramal de la Selva, que s’hauria d’haver instal·lat el 2013 i ara es preveu que sigui dut a terme el 2023.

Xavier Amat, membre de la plataforma No a la Mat, assegura que des d’aleshores realitzen iniciatives i projectes per aconseguir «salvar la Selva». No aturen l’activitat i Amat assenyala que ja «es té al cap» una segona trobada amb el Govern de la Generalitat, a més d’anar sumant suports al manifest amb personalitats famoses com polítics i cantants. També destaca que, a mitjans de setembre, la ratafia Curriols ja estarà llesta, que serveix per recaptar fons per al projecte.

Des de la plataforma plantegen un nou model energètic, descentralitzat i renovable, en mans de la ciutadania. Demanen un model molt més centrat en la societat i Marc Vilahur, membre de l’entitat, relata que és «una decisió social i política, i no tècnica, des d’un punt de vista d’efectivitat econòmica». Assegura que es necessita una infraestructura energètica que doni «resposta a les necessitats de la ciutadania, del territori, i d’un futur sostenible i col·laboratiu».