Santa Coloma de Farners celebrarà la festa major del 23 al 26 de setembre amb un format diferent en el context de pandèmia. S’hi podran dur a terme activitats culturals, lúdiques i musicals dissenyades per satisfer a tots els públics, que tindran lloc en diferents espais: a Sant Salvador, amb els concerts de Buhos, Doctor Prats i Los80Principales, i al pavelló de La Nòria, amb les actuacions de les cobles La Principal de la Bisbal, Montgrins i Costa Brava.

També hi haurà propostes per a la mainada, amb els espectacles d’índole familiar com Pop perXics i la companyia Tres Quarts de Quinze, així com activitats de cultura popular, les sardanes i els castells.