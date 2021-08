L'Ajuntament de Blanes impulsa la construcció de 80 pisos de lloguer assequible i places d'aparcament en un terreny municipal. Incasòl, amb qui se signarà un conveni, s'encarregarà de la construcció i l'Agència Catalana de l'Habitatge de l'administració i gestió. La cessió del terreny municipal és a 75 anys.

Es tracta d'una de les iniciatives per poder disposar de lloguer.

Els nous habitatges de lloguer assequible, així com aparcaments, es construiran en uns terrenys situats a l'Avinguda d'Europa, a tocar del Carrer d'Ernest Lluch, a pocs metres de distància del CAP-2 i de l'Estació d'Autobusos.

El terreny té una superfície de més de 2.000 m2, i antigament havien estat ocupats per la nau de la Cooperativa Agrícola de Blanes, avui dia ubicada a tocar del barri de Mas Cremat.

Segons ha informat l'Ajuntament, el conveni s'espera signar el mes vinent però l'inici d'obres es preveu per d'aquí a tres anys.

Els pisos de lloguer social es podran arrendar als preus que estiguin vigents per llei en el moment que la promoció estigui enllestida i llesta per entrar-hi a viure. En aquest sentit, en el seu moment també s'haurà de determinar quants d'aquests pisos seran per a gent gran, per a famílies en situació d'emergència social i altres tipus de circumstàncies.

"El procés d'adjudicació, així com els requisits que cal presentar per poder tenir una possibilitat d'accedir-hi, encara està a les beceroles, i es donarà a conèixer a través de diversos mitjans perquè hi hagi una pública concurrència", han informat.

D'altra banda, segons el conveni que se signarà entre el consistori blanenc, l'INCASÒL i l'Agència Catalana de l'Habitatge, l'Ajuntament de Blanes tindrà dret a poder adquirir un 10% dels habitatges a preu de cost, uns pisos que es destinarien a usos socials.

La cessió del terreny es va aprovar al ple municipal celebrat ahir al vespre amb el vot de tots els grups. El punt es va introduir la urgència a l'odre del dia.