Els veïns del barri de Roca Grossa de Lloret de Mar denuncien l’incivisme de la zona per la presència d’Habitatges d’Ús Turístic (HUT). Asseguren que fa anys que pateixen la fressa que generen els turistes que s’allotgen als habitatges, però que, d’ençà de la pandèmia, el soroll ha anat a més i dificulta garantir la tranquil·litat i la convivència.

La presidenta de l’associació de veïns, Anna Molina, explica, en declaracions a Nova Ràdio Lloret, que la temporada de lloguer d’HUT cada vegada és més llarga. «Altres anys començava a Setmana Santa, però amb la pandèmia, també es lloguen apartaments als caps de setmana al llarg de l’any», relata Molina. A més, afegeix que l’incivisme «és de nit i de dia», ja que durant el dia també es fan festes a la piscina i es posa la música a un alt volum.

Des del veïnat, exigeixen responsabilitats als propietaris d’aquests allotjaments i a les agències de viatges i assenyalen que la zona s’ha convertit «en un espai recreatiu.

L’exsecretari de l’associació de veïns i actualment membre de la junta, Ramon Vilaró, demana que es redueixin les llicències atorgades, que corresponen al 21% dels habitatges. Així ho ha assenyalat a Nova Ràdio Lloret.

La relació entre els veïns i l’Ajuntament és positiva, però no s’ha arribat encara a una solució definitiva. El consistori és conscient de la situació i fa un temps va aprovar una regulació per aquests tipus d’habitatges. La nova normativa regula el nombre de llicències a cada zona de la vila i no permet donar noves llicències. Tot i això, en algunes zones hi ha més autoritzacions de les permeses, fet que s’haurà de posar en ordre amb el temps.